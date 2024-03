iPhone 15: a QUESTO PREZZO su Amazon è da prendere subito

iPhone 15 si conferma, sempre di più, lo smartphone da comprare per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. Con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento, è possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 799 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello. La promozione è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple.

iPhone 15 ad un ottimo prezzo su Amazon: è un best buy

Con iPhone 15 si va sul sicuro. Lo smartphone di Apple la soluzione giusta, per rapporto qualità/prezzo, per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone davvero conveniente. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con la Dynamic Island, oramai elemento di riferimento del design degli smartphone di Apple.

A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Apple A16 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, il sistema iOS (ora aggiornato all’ultima versione disponibile) e il Face ID. Si tratta di uno smartphone completo, veloce e con un supporto software di primo livello che ora viene proposto a un prezzo decisamente interessante.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 799 euro. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, per tutti gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.