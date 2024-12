iPhone 15 a prezzo scontato su Amazon: è sempre un BEST BUY (anche in 5 rate)

iPhone 15 è in offerta su Amazon: con gli sconti di fine 2024 è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo scontato di 731 euro e con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta, valida per diverse colorazioni, basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: a questo prezzo è il best buy di Apple

La scheda tecnica di iPhone 15 non ha punti deboli. Per molti utenti, si tratta dell’iPhone da prendere oggi, con un rapporto qualità/prezzo molto buono. Lo smartphone di Apple è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e può contare sull’ottimo SoC Apple A16 Bionic, una garanzia in termini di performance in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche un ottimo comparto fotografico, dove spicca il sensore principale da 48 Megapixel che può garantire un netto passo in avanti rispetto alle generazioni precedenti. La versione in offerta è quella da 128 GB di storage. Lo smartphone ha il sistema operativo iOS 18 e riceve aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 con un prezzo scontato di 731 euro. Lo smartphone è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate senza interessi con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

La promozione in corso, valida solo per un breve periodo, è disponibile per diverse colorazioni dello smartphone di Apple. Da segnalare che la versione da 256 GB viene proposta con un prezzo di 949 euro.