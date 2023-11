iPhone 15 a 46€/mese con il Black Friday a Tasso Zero di MediaWorld

Il Black Friday più colorato di sempre di MediaWorld porta in dote il finanziamento a tasso zero su tutti gli articoli in promozione il cui importo sia di almeno 399 euro. Tra le offerte più interessanti spicca quella con protagonista il nuovo iPhone 15 da 128 GB, in promo a 929 euro invece di 979 euro e soprattutto acquistabile in 20 rate a interessi zero da 46 euro al mese. E scegliendo l’opzione Ritiro gratuito in negozio, non si pagano nemmeno le spese di spedizione. L’offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

iPhone 15 in offerta per il Black Friday di MediaWorld in 20 rate a tasso zero

I punti di forza di iPhone 15 sono lo schermo, l’autonomia, il software impeccabile e le ottime fotocamere. Iniziamo dal display da 6,1 pollici in tecnologia OLED, con una luminosità di picco che raggiunge 2.000 nits e il supporto a HDR10, con risoluzione superiore al FullHD+. Sorprende anche l’autonomia, con una batteria che ora arriva a 3.349 mAh e permette di arrivare a sera senza problemi (con un utilizzo normale si riesce ad arrivare anche oltre la giornata).

A bordo del nuovo iPhone troviamo iOS 17, un software ormai maturo con diverse interessanti novità, tra cui il nuovo AirDrop. Nel comparto multimediale segnaliamo l’arrivo della fotocamera principale a 48 megapixel, stabilizzata otticamente e con un’apertura f/1.6. C’è poi lo zoom 2x, la grandangolare da 12 megapixel f/2.4 e il sensore della camera frontale da 12 megapixel f/1.9. Eccellente anche la parte video, con possibilità di riprendere fino al 4K a 60 fps.

iPhone 15

