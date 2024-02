iPhone 15 (256 GB): oggi è disponibile al prezzo speciale di 949€

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta di casa Apple ma non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo proporvi l’ottimo iPhone 15 che, nella sua iterazione color “verde menta” e con ben 256 GB di memoria interna, costa soltanto 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Capite bene che a questa cifra è un vero best buy senza rivali e senza paragoni, anche perché ha il medesimo valore del modello da 128 GB. C’è la consegna celere con il rivenditore, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate a comprarlo?

iPhone 15 (256 GB): ecco perché comprarlo

Sappiate che con Amazon avrete accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, ma potrete beneficiare anche della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. C’è poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche o di ripensamenti) e sappiate che potrete dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Fate presto, dunque: a questa cifra è da prender al volo.

Il modello in questione è in colorazione “verde” e presenta 256 GB di storage interno, ovviamente non espandibile. Sotto la scocca troviamo un processore Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato, c’è un display OLED da 6,1 pollici con cornici sottili e contenute, con Dynamic Island e la luminosità di picco è di ben 2000 nit. Non manca una batteria capiente e generosa che promette un giorno intero di autonomia con una singola carica e si ricarica via MagSafe, mediante wireless o tramite USB Type-C. Con un prezzo di soli 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, iPhone 15 è il miglior flagship da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.