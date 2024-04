iPhone 15 256 GB in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon | BEST BUY

iPhone 15 diventa ancora più conveniente. Con la nuova offerta Amazon di oggi, infatti, è ora possibile acquistare la versione da 256 GB al prezzo scontato di 899 euro, con 210 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Da notare che in sconto c’è anche la versione da 128 GB, ora proposta a 779 euro. Per entrambe le varianti, iPhone 15 viene proposto in diverse colorazioni e con possibilità di pagamento in 5 rate. Per sfruttare la promozione in corso basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: l’offerta è da cogliere al volo

Con iPhone 15 è ora possibile acquistare un ottimo smartphone a un prezzo decisamente conveniente. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC Apple A16 Bionic, un display OLED da 6,1 pollici e una doppia fotocamera posteriore, con il nuovo sensore da 48 Megapixel. Da notare anche il sistema operativo iOS, il Face ID e tutti i servizi Apple. Lo smartphone ha una scheda tecnica completa ed è, quindi, uno dei modelli più interessanti sul mercato oggi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile iPhone 15 al prezzo scontato di:

Lo smartphone è acquistabile anche con un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.