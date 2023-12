iPhone 15 (256 GB): a 999€ è il BEST BUY del weekend su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso iPhone 15, nella sua iterazione nera con 256 GB di memoria interna, si trova al prezzo sensazionale di 999,00 €, Iva inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che andrete a risparmiare il 10% sul valore di listino che, di base, supera i 1109 €. Il telefono di Apple e uno dei più venduti dell’ultimo periodo; dispone di tanto spazio a bordo, utilissimo per archiviare file, foto, canzoni e per installare applicazioni, specifiche tecniche all’avanguardia, ereditate dal modello top dello scorso anno. Fra le altre cose, è leggerissimo, a un bel design, dispone di un display OLED risoluto e ben equilibrato con l’isola dinamica al posto del notch. Sono tanti motivi per cui comprarlo su Amazon adesso, quindi non pensateci troppo e fate oggi l’acquisto prima che termini le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

iPhone 15: i vantaggi di Amazon

Acquistando iPhone 15 da Amazon godrete sicuramente della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sappiate che potrete ricevere il device entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e che potrete anche dilazionare l’importo complessivo in moderate con il servizio di CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero. Avrete poi diritto a un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, ma anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il rivenditore, con tanto di supporto tecnico sempre attivo, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 15 è quindi il device da comprare, con un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, schermo OLED da 6,1″ super risoluto con luminosità di 2000 nit, fotocamera principale da 48 megapixel che permette di scattare in HDR e molto altro ancora. La versione da 256 GB a soli 999,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.