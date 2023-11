iPhone 15 (128 GB): il prezzo scende anche su Amazon, ora costa solo 929€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo per segnalare adesso: il meraviglioso iPhone 15, nella sua iterazione color verde e con 128 GB di memoria interna, oggi costa solo 929,00€ al posto di 979,00€ su Amazon. Si tratta di un primo piccolo sconto per un terminale uscito da pochissime settimane sul mercato ma che, in così poco tempo è riuscito a conquistarsi il podio all’interno delle spedizioni globali di smartphone. Di fatto è stato annunciato da Apple durante il precedente keynote tenutosi a settembre ed è arrivato sugli scaffali pochissimi giorni dopo.

Rispetto all’iterazione “Pro”, noi abbiamo consigliato sin da subito questa versione perché presenta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Adesso che è anche in sconto poi, diventa assolutamente perfetta: comprate subito iPhone 15, se siete interessati

iPhone 15: top di gamma dal prezzo contenuto

Questo smartphone è delizioso: oltre ad essere compatto (ha uno schermo ampio e generoso ma ancora “maneggevole” da 6,1″), è anche potentissimo. Dispone della medesima scheda tecnica di iPhone 14 Pro senza però, la terza lente tele con zoom ottico 3X e senza il ProMotion sul display. A proposito, qui troviamo, finalmente, la Dynamic Island anche sulla fascia “entry level” che cela la selfiecam (eccellente, con un nuovo algoritmo fotografico per gli scatti in HDR) e i sensori. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16 con modem 5G e il comparto fotografico è eccellente; vi è un sensore principale da 48 megapixel aggiornato che scatta immagini e registra video in altissima qualità (4K HDR Dolby Vision, ma non solo).

Lo schermo è OLED, il frame è in alluminio satinato, la back cover è satinata anch’essa e non più lucida come nelle precedenti iterazioni ma supporta sempre la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Finalmente vi è la porta USB Type-C sul frame inferiore per la ricarica e il trasferimento dei dati con un computer. A 929,00€ non potete lasciarvi sfuggire iPhone 15.

