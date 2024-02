iPhone 15 (128 GB) giallo: MINIMO STORICO su Amazon, costa solo 799€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 che, nella sua iterazione gialla, con 128 GB di memoria interna, si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che ci troviamo di fronte al suo minimo storico sul noto portale di e-commerce americano quindi il nostro suggerimento (come sempre) è quello di non lasciarvi sfuggire questa ammiraglia. Ma siate veloci: non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano e per quanto durerà ancora la promo dedicata. A questa cifra è infatti un super best buy senza rivali e senza eguali.

iPhone 15: a questa cifra è un best buy su Amazon

Il meraviglioso iPhone 15 è un super top di gamma che costa solo 799,00€ su Amazon grazie alle offerte folli del giorno; è un flagship dotato di specifiche tecniche assurde, con uno schermo OLED da 6,1 pollici risoluto, con cornici sottili e Dynamic Island al seguito. C’è il refresh rate da 60 Hz, è un pannello Super Retina XDR e ha una luminosità di picco di 2000 nit. Ottimo il processore, il solito Apple Bionic A16 con modem 5G integrato che abbiamo già conosciuto con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Il comparto fotografico è degno di nota e presenta due sensori avanzatissimi; il principale, ad esempio, è da 48 megapixel e permette anche di effettuare scatti e video con zoom 2X senza perdita di dettagli.

iPhone 15 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 799,00€, IVA inclusa. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e c’è perfino la garanzia di Apple per un anno, oltre che quella del rivenditore di due anni. Cosa aspettate? Correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.