iPhone 15 (128 GB): di nuovo DISPONIBILE, correte a prenderlo, pochi pezzi

iPhone 15 è l’ultimo gioiello nato dalla casa di Cupertino; nello specifico, il modello che vi proponiamo è quello “entry level” della serie, che però non ha nulla da invidiare ai suoi “fratelloni” Pro e Pro Max. Dispone infatti delle medesime specifiche tecniche del top di gamma dello scorso anno, il tutto ad un prezzo concorrenziale: solo 979,00€. Sì, dovete sapere che, rispetto ad iPhone 14, lui è arrivato con un costo più contenuto e questo lo ha reso – automaticamente – un best buy della line-up di Apple. Noi vi consigliamo di affrettarvi ad effettuare l’acquisto perché questo è un prodotto unico nel suo genere; siate veloci perché le scorte potrebbero essere limitate. Solitamente tende ad andare “sold out” in pochissimi giorni, non pensateci troppo.

iPhone 15 (128 GB): il top di gamma travestito da “entry level”

Definiamo iPhone 15 un “quasi top di gamma” perché, effettivamente, vanta la medesima scheda tecnica del Pro dello scorso anno ma in più ha, dalla sua, il nuovo algoritmo fotografico da 48 megapixel che permette di scattare a 12, 24 o 48 Mpx, ma dispone perfino della porta USB Type-C per adeguarsi agli standard imposti dall’Unione Europea.

Non di meno, ha un chipset Apple Bionic A16 sotto la scocca, coadiuvato da un modem 5G e da 128 GB di storage, come sempre, non espandibili via microSD. Noi vi consigliamo però di utilizzare un abbonamento ad iCloud+ per usufruire di ulteriore spazio online, utile per archiviare foto, file e video. C’è una batteria capiente che dura un giorno intero di utilizzo e si ricarica anche con la wireless charging o con la tecnologia MagSafe. A soli 979,00€ nella elegantissima colorazione “nera” con 128 GB di memoria interna, non lasciatevelo sfuggire: è un best buy assoluto e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. C’è anche la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.