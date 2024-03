iPhone 15 (128 GB): a soli 799€ è il BEST BUY del giorno

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso su Amazon; il meraviglioso flagship entry level della famiglia di Apple del 2023, il potentissimo iPhone 15, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa solo 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra perché è un terminale veramente favoloso che offre specifiche tecniche assurde e un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Non di meno con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso a tanti vantaggi esclusivi; vediamoli di seguito nell’articolo completo insieme ad una rapida disamina del prodotto.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

In prima istanza vi ricordiamo che iPhone 15 è il telefono più economico della serie del 2023 del colosso di Cupertino e presenta uno schermo OLED da 6,1 pollici con refresh rate da 60 hz, risoluzione Super Retina XDR e ha una luminosità di picco di 2000 nit. Oltre a ciò gode anche di un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato che assicura prestazioni di altissimo profilo con qualsiasi applicazione e con tutti i giochi presenti sull’App Store. C’è una batteria capiente e generosa che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la USB Type-C. Volendo, c’è anche la wireless charging e la tecnologia MagSafe al seguito. Il comparto fotografico è eccellente ed è composto da un sensore principale da 48 megapixel che gira video in 4K HDR Dolby Vision e da un’ultrawide da 12 Megapixel di punta per scatti super creativi. La selfiecam invece, è da 12 Megapixel ed è ottima per le videocall.

iPhone 15 viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. In seconda istanza, sappiate che c’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore. Cosa aspettate? A soli 799,00€ è da comprare immediatamente.