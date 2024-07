iPhone 15 (128 GB): a soli 779€ su Amazon è il TOP da comprare

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il potentissimo flagship entry level della line-up di punta di Apple, iPhone 15, nella sua iterazione azzurra, con 128 GB di memoria interna, costa solo 779,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto ancora durerà la promozione esclusiva.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

Non di meno, grazie ai vantaggi imperdibili del portale di e-commerce, potrete beneficiare del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, ma non solo. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). In ultima istanza, sappiate che avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e a quella di due anni con il rivenditore, valida tutti i giorni, via chat o via telefono. A questa cifra è un best buy, cosa aspettate?

iPhone 15 è un flagship eccezionale, dotato di uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con cornici sottili e Dynamic Island al seguito, super risoluto e con luminosità di picco di 2000 nit. C’è un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato e troviamo ben 128 GB di storage (non espandibili). Il comparto fotografico è degno di nota con un sensore principale da 48 Megapixel che gira video in 4K HDR Dolby Vision e scatta fotografie assurde anche al buio. La batteria dura tantissimo e si ricarica rapidamente via MagSafe, con la USB Type-C o via wireless. A sopli 779,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, prendetelo adesso.