iPhone 15 (128 GB): a soli 779€ il miglior flagship da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 che, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 779,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il prodotto è un best buy su tutta la linea; è il modello entry level della serie premium uscita lo scorso anno. Ha un bel design, minimal ed elegante, ha uno schermo OLED risoluto, un processore da top di gamma, e vanta una batteria capiente e generosa. Prendetelo adesso prima che terminino le scorte dedicate o prima che finisca la promozione esclusiva. Con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso a tantissimi vantaggi: scopriamoli insieme.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple in questione ha un processore Apple Bionic A16, lo stesso chipset visto in iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. con modem 5G integrato e 128 GB di memoria interna: le prestazioni sono al top con qualsiasi applicazione o giochi scaricato dall’App Store, ma non solo. Lo schermo è un pannello OLED Retina da 6,1 pollici con luminosità di picco, supporto all’HDR10, cornici sottili e Dynamic Island al seguito. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica via USB Type-C, mediante MagSafe o tramite wireless charging. La main camera è una lente da 48 megapixel con OIS che gira video in 4K HDR Dolby Vision e scatta immagini luminose anche al buio. La selfiecam invece è da 12 Megapixel: è un obiettivo FaceTime HD.

iPhone 15 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 779,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: compratelo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con il servizio di Prime.