iPhone 15 (128 GB): a soli 749€ è il miglior flagship da comprare su Amazon

iPhone 15 è uno dei device più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo; è un top di gamma senza compromessi e senza rinunce, ha un bel design e costa poco grazie alle offerte del giorno. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto esagerato sul valore di listino. Pensate che andrete a risparmiare il 23%, mica poco. Cosa aspettate, quindi? Siate veloci e correte a prenderli adesso. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà la promozione dedicata. Il modello in questione è quello in colorazione nera con 128 GB di memoria interna: fate presto e non pensateci troppo.

iPhone 15 (128 GB): ecco perché comprarlo

Il device di Apple è il modello entry level della line-up di punta del costruttore americano; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore) e si può perfino usufruire del reso gratuito entro quattordici giorni dal momento dell’ordine. Non di meno, avrete accesso alla garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, si può anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 15 è un device pazzesco, dotato di uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici super risoluto, ha un processore Apple Bionic A16 con modem 5G e un comparto fotografico al top con sensore principale da 48 megapixel. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto: a soli 749,00€ è da prendere subito.