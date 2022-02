iPhone 14 Pro: trapelato il design ufficiale del nuovo "notch"

L'immagine schematica trapelata relativa al nuovo iPhone 14 Pro mostra le dimensioni reali del design del pannello anteriore, composto da una pillola e un foro al posto del fantomatico notch.

Ci sono state molte indiscrezioni su quali cambiamenti di design Apple potrebbe avere in serbo per il flagship di quest'anno, in particolare in merito al notch. Mentre i rapporti iniziali avevano indicato che la tacca sarebbe stata completamente abbandonata a favore di un nuovo design a perforazione, rapporti più recenti hanno indicato che la mela stava pianificando invece un disegno composto da un “foro + pillola.

iPhone 14 Pro: svelata l'immagine dello schermo

Uno schema appena trapelato pubblicato su Weibo afferma di offrire uno sguardo più preciso a questo pannello, mostrando le dimensioni reali del nuovo elemento.

La foto allegata sopra è stata pubblicata da un utente su Weibo e afferma di mostrare uno schema più dettagliato di iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max. Il post è stato anche condiviso in un video di YouTube pubblicato sabato da Jon Prosser, il quale afferma di “essere stato in grado di verificare in modo indipendente” e ha confermato che rappresenta accuratamente il design che Apple utilizzerà.

Come notato da Apple Track, ciò che Apple sembra fare qui è “prendere i componenti del notch e applicarli direttamente nel display, eliminando eventuali aree di scarto che non includono le fotocamere o i sensori“. Anche se il cambiamento sarà sicuramente controverso, in teoria dovrebbe essere meno invadente della tacca stessa.

I piani di Apple per un design hole + pill sono stati segnalati per la prima volta all'inizio di quest'anno dall'analista di Display Supply Chain Consultants Ross Young.

Secondo quanto riferito, la gamma di iPhone 14 sarà disponibile in due diverse dimensioni dello schermo: 6,1 pollici e 6,7 pollici. L'aspettativa è che la mela offrirà varianti standard e “Pro” di ogni dimensione dello schermo, il che potrebbe suggerire una formazione simile così composta: standard, standard Max, Pro, Pro Max.

Una cosa importante da tenere a mente è che solo le iterazioni Pro vanteranno questo iconico design. Gli altri due modelli invece, disporranno ancora della tacca.

Come sempre, la nuova formazione dovrebbe essere presentata a settembre. Restate connessi per essere sempre aggiornati in merito.