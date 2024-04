iPhone 14 torna in offerta su Amazon: a QUESTO PREZZO è il più conveniente

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon che potrebbe fare al caso vostro: iPhone 14 128 GB, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 649 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Si tratta di un’ottima offerta: a questo prezzo, infatti, lo smartphone di Apple è tra i migliori sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 14: è da prendere subito con quest’offerta

Con iPhone 14 è possibile mettere le mani sul migliore iPhone per rapporto qualità/prezzo disponibile oggi. Lo smartphone di Apple ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic.

Si tratta di un ottimo mix tra dimensioni compatte, potenza ed efficienza. C’è poi il sistema operativo iOS, con tutte le funzionalità messe a disposizione da Apple. Lo smartphone, in questo momento, non ha punti deboli e può contare su di un rapporto qualità/prezzo davvero elevato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 649 euro e con possibilità di completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi di alcun tipo. Per accedere subito all’offerta, valida solo per alcune colorazioni dello smartphone, basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.