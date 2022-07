iPhone 14: svelata la data di debutto (RUMOR)

Stando a quanto si apprende in rete, sembra che Apple svelerà la nuova line-up di punta il prossimo 13 settembre. iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max dovrebbe venir annunciati in questa data: ma sarà vero? Intanto vi suggeriamo di prendere questo rumor con “un pizzico di sale”.

Sappiamo tutti che l’OEM di Cupertino si sta preparando a mostrare sul mercao le nuove ammiraglie next-gen per il 2023. Stiamo parlando ovviamente della serie iPhone 14; in queste settimane abbiamo appreso moltissime informazioni sui suddetti smartphone premium, ma cosa ci possiamo aspettare? Quando li dovremmo conoscere?

iPhone 14: annuncio previsto per il 13 settembre?

Il debutto dovrebbe avvenire in autunno, come da tradizione, ma la società non ha ancora confermato la data di lancio. Come ben saprete infatti, i telefoni saranno annunciati nei mesi a venire, ma l’azienda tende a spedire gli inviti ai media una settimana prima della presentazione.

Secondo quanto si legge da un rapporto di un insider sul web (iHacktu) leggiamo che i nuovi device della mela potrebbero essere annunciati il 13 settembre, con i preordini che potrebbero partire dal 16 dello stesso mese. Le spedizioni e le consegne invece, dovrebbero partire dal 23. Sono tutte date non ufficiali, pertanto non fateci troppo affidamento.

I'm thinking of stopping tweeting after the presentation of the iPhone 14 on September 13 2022 3/3 — iHacktu ileaks  (@ihacktu) June 22, 2022

Come detto più volte, ci aspettiamo quattro modelli. Non vedremo un “mini” iPhone con schermo da 5,4 pollici. Al suo posto conosceremo la variante Max non Pro che, a detta dei rumors, potrebbe chiamarsi “Plus”. Ci saranno due taglie: una da 6,1″ e una da 6,7″ per un totale di quattro modelli

Quest’anno potremmo assistere a grosse differenze fra le due line-up (standard e Pro); i telefoni di punta non presenteranno la tacca e avranno un processore aggiornato. I device standard invece, avranno ancora il notch e un chipset del 2021, l’Apple Bionic A15.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.