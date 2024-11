iPhone 14 scende sotto i 600€ su Amazon: è il nuovo minimo (anche in 5 rate)

Tra le offerte del periodo di Black Friday di Amazon c’è spazio anche per il validissimo iPhone 14 che rappresenta un’alternativa più economica ai modelli più recenti. Con l’offerta di oggi, infatti, lo smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 597 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico sullo store. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni.

iPhone 14 al minimo su Amazon: è un best buy

Con iPhone 14 è possibile acquistare uno dei migliori iPhone sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, affiancato da 6 GB di memoria RAM (iPhone 13 si ferma a 4 GB) e da 128 GB di storage.

Lo smartphone di Apple è dotato anche di una doppia fotocamera posteriore e di una fotocamera frontale, con sensori da 12 Megapixel (il sensore secondario posteriore è un ultra-grandangolare). Per quanto riguarda il software, invece, il sistema operativo è iOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e la possibilità di usare il Face ID per l’accesso sicuro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 597 euro. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box seguente e poi scegliere la colorazione da prendere. Lo sconto è valido per il periodo del Black Friday e, quindi, potrebbe terminare a breve.