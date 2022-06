iPhone 14: Samsung si occuperà dei display OLED dei modelli Pro

Stando a quanto sappiamo, Apple sta lavorando sodo per la creazione dei nuovi melafonini di punta facenti parte della serie iPhone 14. Man mano che ci avviciniamo alla data di lancio dei device, scopriamo nuovi dettagli in merito. In primo luogo, sappiamo che la produzione in serie dovrebbe iniziare a breve e ora leggiamo che la mela sta rivalutando il coinvolgimento di BOE dopo i dissapori avvenuti pochi mesi or sono.

Apple aveva scoperto che il costruttore cinese modificava unilateralmente il design dei circuiti degli schermi dei dispositivi; sembra però che i due brand siano riusciti a trovare un accordo e potremmo vedere i display OLED di BOE con i modelli base della gamma di telefoni premium next-gen. Le iterazioni Pro e Pro Max invece, continueranno ad essere alimentate da soluzioni di Samsung e LG.

Samsung e Apple insieme per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

Secondo quanto si legge da fonti interne al settore, la divisione Display di Samsung fornirà all’OEM di Cupertino oltre 80 milioni di schermi OLED. Il rapporto afferma che la consegna inizierà nel corso del terzo trimestre dell’anno corrente. La produzione di massa dovrebbe partire a luglio o, al massimo, ad agosto.

Tim Cook svelerà quattro modelli di iPhone 14: troveremo due device di fascia alta (6,1 e 6,7″) e due standard (6,1 e 6,7″); purtroppo, con nostro sommo dispiacere, non ci sarà la versione da 5,4 pollici. I mini device, nonostante siano ottimi, hanno venduto molto poco; questo quindi è il momento perfetto per acquistarne uno. Se considerate poi che il 13 Mini si porta a casa a soli 687,84€ con spedizione gratuita, capirete bene che ci troviamo di fronte ad un Best Buy un po’ “incompreso”.

iPhone 14 userà OLED LTSP-TFT e OLED LTPO-TFT; al momento non abbiamo ulteriori dettagli in merito. Restate connessi con noi per nuove informazioni. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere i rumors con “un pizzico di sale”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.