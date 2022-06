iPhone 14: non tutti i modelli avranno una batteria più grande

Secondo quanto si apprende, sembra che la nuova gamma di iPhone 14 dovrebbe disporre di una batteria più capiente su tutta la linea; l’unico device che potrebbe non ricevere l’upgrade sul fronte della cella energetica potrebbe essere proprio il melafonino premium di grandi dimensioni, ovvero iPhone 14 Pro Max.

Sappiamo che fra poco più di tre mesi, l’OEM di Cupertino toglierà i veli alla line-up di punta per il 2023, la serie iPhone 14. Sarà composta, proprio come abbiamo visto negli ultimi anni, da quattro prodotti differenti. Non ci sarà un mini-device, ma al suo posto troveremo un Max non pro. Oggi, grazie ad una serie di indiscrezioni trapelate sul web, veniamo a conoscenza di un particolare molto interessante relativo ai suddetti telefoni.

iPhone 14: svelata la capacità della batteria

Il portale cinese Baidu ha appena confermato quale sarà la dimensione della batteria dei nuovi modelli; ci saranno nuove celle energetiche su tutta la gamma, fatta eccezione per il Pro Max che avrà la medesima autonomia del modello del 2021. A confermare ciò ci ha pensato anche il tipster ShrimpApplePro con un post su Twitter.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”; secondo altre fonti infatti,. Apple potrebbe decidere di aumentare la dimensione della batteria per due modelli e ridurre invece quella degli altri due terminali. Insomma, la confusione è tanta e non si sa a chi credere.

Il post di Baidu afferma che iPhone 14 avrà una batteria da 3279 mAh (un leggero aumento rispetto ai 3227 mAh di iPhone 13, che sono comunque ottimi). Il modello Pro avrà una cella da 3200 mAh (superiore rispetto a quella del 13 Pro di 3095 mAh) e infine, il Pro Max dovrebbe vantare un accumulatore da 4323 mAh. Il device Plus (14 Max) potrebbe avere la stessa cella del 13 Pro Max (4325 mAh).

I nuovi melafonini avranno anche una selfiecam aggiornata, con autofocus e apertura di f/1.9. Non mancherà un foro per la camera e una pillola per i vari sensori; questo duo di elementi sostituirà la fantomatica tacca a cui siamo stati abituati negli ultimi anni.

