iPhone 14 salva la vita di un uomo grazie alla "SOS Emergency Mode"

Abbiamo avuto modo di conoscere la nuova funzionalità di SOS di emergenza via satellite presente in iPhone 14 in fase di presentazione durante il keynote di settembre. Ora scopriamo che, proprio grazie a questa feature, un uomo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto bloccato in Alaska.

Con il lancio di iOS 16.1 infatti, Apple ha rilasciato ufficialmente questa caratteristica per tutti gli iPhone compatibili (solo i nuovi modelli iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max). Gli utenti possono quindi contattare i servizi di aiuto ed emergenza sfruttando la tecnologia satellitare quando non vi è una rete dati o un segnale telefonico compatibile.

Indirettamente, questa funzione è stata testata in queste ore in Alaska, quando un uomo è rimasto bloccato in una zona rurale senza copertura del segnale telefonico. La sua vita è stata tratta salvata proprio grazie alla suddetta funzionalità

Un uomo è stato salvato dalla modalità di emergenza di iPhone 14

Leggiamo che proprio ieri, nelle prime ore del mattino del 1° dicembre 2022, l’Alaska State Troopers ha ricevuto una notifica di un uomo che era rimasto bloccato dalla neve verso Kotzebue, partendo da Noorvik. La persona era rimasta intrappolata in un luogo freddo senza rete dati e ha sfruttando la SOS Emergency Mode di iPhone 14 per chiedere aiuto.

Immediatamente, l’Emergency Response Center di Apple ha avvisato le squadre di ricerche del luogo e il Northwest Arctic Borough Search and Rescue Coordinator per fornire il pronto soccorso.

Per fortuna non sono stati riportati danni e/o feriti. L’area in cui si era perso era sì remota, ma non troppa. Di fatto, Apple dichiara che la connettività satellitare potrebbe non funzionare nei luoghi che sono allocati sopra i 62° di latitudine.

Ricordiamo che la funzione di “emergenza SOS” che sfrutta la tecnologia satellitare è presente su tutti i melafonini next-gen di fine 2022 e si attiva proprio quando non vi è disponibile la rete dati o il WiFi. Al momento è gratuita ma probabilmente il servizio diverrà a pagamento a partire dal 2022.

