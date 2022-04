iPhone 14: vedremo il ritorno del modello "Plus"?

Secondo quanto si apprende, sembra che la nuova linea di smartphone di Apple, la gamma iPhone 14, potrebbe vedere il ritorno del suffisso “Plus” per i device, o meglio, solo per un modello ben particolare.

Abbiamo parlato più volte dei device che ci aspettiamo di vedere nei mesi a venire: iPhone 14, suddiviso in due linee, una Pro e una basica. Sulla prima sappiamo che ci sarà un nuovo elemento (anzi due) che sostituirà il notch, mentre la seconda dovrebbe essere identica a quella attuale, ma pare che ci sia una novità incredibile.

iPhone 14 Plus: il modello che farà impazzire gli utenti?

Non sarà più presente in listino il modello da 5,4 pollici (il Mini) ma al suo posto troveremo una versione gigante da 6,7 pollici non Pro. Ora leggiamo che questa iterazione potrebbe presentare il suffisso “Plus” al suo nome ufficiale.

Come detto: i terminali saranno quattro, proprio come abbiamo visto con la strategia di vendita del 2020 e del 2021. Tornando alla variante da 6,7 pollici non premium, sappiamo che potrebbe avere il notch, un’estetica simile all’iPhone 13, due fotocamere disposte in diagonale, uno schermo OLED senza il ProMotion e un prezzo di vendita aggressivo.

Ecco i prezzi che suggerisce il sito di 9to5Mac:

iPhone 14 da 799 $;

iPhone 14 Plus da 899 $;

iPhone 14 Pro da 999 $;

iPhone 14 Pro Max: 1099 $.

Voi cosa ne pensate? Ovviamente si tratta di prezzi in dollari, da noi costeranno sicuramente di più per via del tasso di consersione e delle tasse.

Cosa vi consigliamo noi?

