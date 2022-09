iPhone 14: quanto è resistente il nuovo device? (VIDEO)

Da pochi giorni i nuovi iPhone 14 sono arrivati sul mercato. Con il debutto dei top di gamma della mela, sono arrivate le prime recensioni e i primi test che mostrano la durata del dispositivo. Oggi, grazie ad una serie di video su YouTube possiamo vedere quanto è resistente il nuovo modello di fascia bassa (iPhone base da 6,1″, per intenderci). Se siete interessati all’acquisto di questo device, questo articolo farà sicuramente al caso vostro.

iPhone 14: ecco una serie di stress test su YouTube

Partiamo dal video di JerryRigEverything che ha eseguito il classico scratch test sul melafonino. I risultati sono stati identici a quelli avuti con i modelli iPhone 12 e iPhone 13 I graffi sono comparsi al livello 6 della scala Mohs.

I graffi più evidenti sono apparsi quando si è aumentata l’intensità e, anche qui, abbiamo avuto valori molto simili a quelli dei precedenti device. Non ci sono miglioramenti alla back cover o al display del gadget. Al contrario, la scocca in alluminio tende a graffiarsi facilmente e l’obiettivo in cristallo di zaffiro si graffia al livello 6.

Ci sono stati altri siti come TechRax che hanno preso a martellate il telefono, lo hanno distrutto con coltelli, viti e altri strumenti per dimostrare la durabilità dello stesso. Ad ogni modo, lo smartphone è molto resistente e questi sono test estremi. Difficilmente prenderete a pugni un dispositivo…

L’azienda non ha fatto affermazioni specifiche sulla robustezza dei nuovi modelli ma ha solo detto che sono super resistenti grazie al Ceramic Shield, la tecnologia proprietaria che dovrebbe garantire un’affidabilità strutturale incredibile. Sotto la scocca di iPhone 14 troviamo il processore Apple Bionic A15, il modem 5G, una batteria capiente che assicura un giorno di autonomia con una singola carica, due lenti di punta sulla back cover che girano video in 4K e in modalità azione e Cinema, e non solo. iPhone 14 base lo trovate su Amazon a 1029,00€ con spedizione gratuita.

