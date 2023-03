iPhone 14 Pro Viola in sconto di 100€ più cashback del 20% su ePRICE

L’iPhone 14 Pro da 128GB Viola è uno dei protagonisti della nuova iniziativa di ePRICE Doppio Risparmio!, con sconto immediato e 20% di cashaback su tutti i prodotti in vendita nel noto sito di ecommerce. L’ultima offerta di ePRICE porta il prezzo dell’iPhone 14 Pro a 1.096 euro: 103 euro di sconto quindi, a cui devi aggiungere anche il 20% di cashback.

La promo di ePRICE sul Cashback del 20% è valida su tutto il catalogo dalle 9:30 di oggi, martedì 21 marzo, fino alle 23:59 di lunedì 27 marzo. Una volta completato l’acquisto, riceverai un buono sconto pari al 20% dell’importo dell’ordine, al netto delle eventuali spese di spedizione. Il valore massimo del buono sconto è pari a 200 euro. Riceverai il buono nella tua area personale del sito ePRICE a partire dalle 00:01 del 9 maggio: potrai usarlo per ordini di articoli venduti e spediti da ePRICE di importo pari o superiore a 250 euro. Il regolamento dell’offerta sottolinea che ciascun buono sconto è utilizzabile per un singolo ordine. I buoni sconto non sono né frazionabili né cumulabili e potranno essere utilizzati dal 9 al 15 maggio, più precisamente dalle 00:01 di martedì 9 alle 23:59 di lunedì 15 maggio.

In questo caso, l’acquisto dell’iPhone 14 Pro Viola dà diritto al buono sconto massimo di 200 euro. Ricorda inoltre che puoi pagare in tre rate con carta di credito, debito o PostePay grazie a Oney: la prima rata è di 377 euro, le altre due da 365 euro ciascuna (la commissione è di appena 11 euro).

Se da giorni cerchi l’offerta giusta per l’iPhone 14 Pro puoi dire di averla trovata: oltre 100 euro di sconto immediato sul modello Viola più un cashback pari al 20%. Cogli al volo l’ultima offerta di ePRICE, l’iniziativa del cashback scade alle 23:59 del 27 marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.