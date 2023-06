iPhone 14 Pro torna in SUPER OFFERTA: ora è un vero BEST BUY (anche a rate)

È un buon momento per acquistare iPhone 14 Pro. Lo smartphone più desiderato della gamma Apple, infatti, è oggi protagonista di una nuova offerta eBay con la possibilità di sfruttare un prezzo scontato a 984 euro. L’offerta riguarda la versione da 128 GB. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 14 Pro a prezzo scontato: quest’offerta è da cogliere al volo

Scegliendo iPhone 14 Pro è possibile accedere ad uno smartphone completo, in grado di unire dimensioni compatte e prestazioni al top. Il dispositivo può contare su di un display OLED da 6,1 pollici di diagonale e sul SoC Apple A16 Bionic, con una combinazione eccellente per il massimo delle prestazioni.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con il nuovo sensore da 48 Megapixel, e il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile. Il 14 Pro può contare sul Face ID, con sensori integrati nella Dynamic Island, e sul chip NFC per l’accesso ad Apple Pay. Lo smartphone non ha punti deboli.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 984 euro. Lo smartphone, nella versione da 128 GB, è ora proposto al prezzo giusto, con una spesa finalmente inferiore ai 1.000 euro. Si tratta di un’ottima occasione da sfruttare per completare l’acquisto dello smartphone di Apple. In più, scegliendo di pagare con PayPal, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi.

Per accedere all’offerta disponibile in questo momento è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.