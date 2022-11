iPhone 14 Pro a un prezzo SBRICIOLATO su eBay: ecco il coupon magico

eBay ha appena sfornato un coupon stratosferico. Inserisci REGALI22 e acquista il nuovo iPhone 14 Pro a soli 1269,90 euro, invece di 1449,90 euro. Pazzesco vero? Si tratta di un’occasione unica perché questo codice coupon potrai utilizzarlo per un massimo di 4 ordini fino a 200 euro.

Sperimenta la nuova fotocamera da 48MP che garantisce dettagli impressionanti, quasi da non credere. Porta sempre con te questo smartphone salvavita grazie a una funzione particolare per la tua sicurezza. Il suo speciale display da 6,1 pollici rende tutto ancora più speciale.

Non temere gli urti accidentali. Con iPhone 14 Pro hai tutto ciò che ti serve per resistere a qualsiasi avventura. La tecnologia Ceramic Shield rende il vetro di questo dispositivo tra i più resistenti di qualsiasi vetro per smartphone. La scocca in acciaio chirurgico inossidabile fa il resto.

iPhone 14 Pro: il regalo di eBay è disponibile grazie al nuovo coupon

Scopri tutte le novità che ha in servo iPhone 14 Pro grazie a eBay. Mettilo nel carrello a soli 1269,90 euro, invece di 1449,90 euro. Questo incredibile prezzo lo ottieni inserendo il codice coupon REGALI22 prima del check out. Resterai sorpreso da tutto ciò che può offrire questo nuovo modello di Casa Cupertino.

Con Dynamic Island cambierai completamente l’interazione con lo smartphone. Questa straordinaria innovazione Apple sfrutta hardware e software allo stesso tempo. Lato funzionalità, ti mostra le cose che ti interessano di più senza interrompere quello che stai facendo.

La sua nuova batteria dura tutto il giorno. Potrai utilizzarlo fino a 23 ore consecutive. Agganciandolo a un alimentatore MagSafe si ricarica al volo in wireless. Cosa stai aspettando? Affrettati a far tua questa meravigliosa offerta eBay. Acquista iPhone 14 Pro a soli 1269,90 euro, invece di 1449,90 euro, inserendo REGALI22 prima del check out.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.