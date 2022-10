iPhone 14 Pro: presto non avremo più fastidiosi BUG, ecco come

Apple ha appena spedito le nuove beta di iOS 16.1 e iPadOS 16.1 agli sviluppatori; ma cosa cambia con questa novità? Quali sono le modifiche rilevanti? Non di meno, la beta pubblica è già disponibile. Si tratta di una versione destinata ai test e le beta arrivano di settimana in settimana. Presto non avremo più fastidiosi bug con il nostro nuovo iPhone 14 Pro e vedremo i nostri iPad con un software aggiornatissimo.

Giusto per chi lo volesse, sappiate che gli utenti possono installare iOS 16.1 e iPadOS 16.1 solo se hanno un account sviluppatore. Si deve andare nell’Apple Developer Center e seguire la procedura guidata.

iOS 16.1: cosa cambia sui nuovi iPhone 14 Pro e non solo?

In primo luogo dobbiamo segnalare che iOS 16.1 introduce il supporto per le Live Activities, ovvero un sistema di notifiche smart in tempo reale dedicato a eventi sportivi, ordini in consegna e non solo. Sarà presente sulla lockscreen e sull’isola dinamica dei melafonini. Ad oggi non si possono ancora utilizzare queste attività dal vivo ma presto gli sviluppatori daranno il “via libera”.

Arriva anche una funzione molto interessante ma solo negli USA: praticamente, il software si caricherà in maniera intelligente solo quando sarà disponibile elettricità a basse emissioni di carbonio. Inoltre arrivano le prime basi per Matter, il nuovo standard per la smart home del futuro. Fra le modifiche minori segnaliamo l’app Wallet eliminabile, le modifiche all’interfaccia della lockscreen e molto altro ancora.

Sul fronte iPad invece, iPadOS 16.1 introdurrà Stage Manager anche sui vecchi Pro del 2018 e 2020 con processore Apple Bionic; non sarà limitato ai soli gadget con M1.

Purtroppo, il nuovissimo iPhone 14 Pro non è disponibile al momento, così come iPhone 14 Pro Max, ma se siete interessati al modello base (iPhone 14), sappiate che si trova su Amazon a soli 1029,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

