iPhone 14 Pro: poche scorte e gli altri gadget sono INTROVABILI

Purtroppo le scorte di iPhone 14 Pro sono ancora molto poche; il dispositivo, sia nella sua forma standard che Max, è attualmente non disponibile su moltissimi siti. Purtroppo poi, anche molti altri device sono al momento introvabili. Uno fra tutti? Gli AirPods, ad esempio. Di iPad e Mac invece è pieno lo store di Amazon ma non solo.

Noi oggi vi consigliamo di comprare il modello standard della linea iPhone 14, al momento il più intrigante per rapporto qualità-prezzo: lo trovate a 949,00€ nella versione azzurra da 128 GB.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: introvabili, purtroppo

La fornitura dei device premium rimane ancora limitata prima delle vacanze natalizie e questo ha causato non pochi danni alla società di Cupertino così come ai clienti che desideravano un nuovo telefono di fascia alta. Considerando il momento attuale, dubitiamo che la società riesca a soddisfare le aspettative in tempo per le festività.

I vincoli attuali e le restrizioni che sono presenti nei vari impianti di produzione in Cina hanno fatto sì che non ci fossero abbastanza scorte per il Natale. Forse, a fine anno si potrà tornare ad una costruzione a pieno regime, ma potrebbero occorrere fino a 4 settimane per recuperare il terreno perduto. Ecco le parole della mela in un CS condiviso il mese scorso.

“Ora ci aspettiamo spedizioni di ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max inferiori a quanto previsto in precedenza, e i clienti sperimenteranno tempi di attesa più lunghi per ricevere i loro nuovi prodotti”.

Come detto, anche se i device Pro e Pro Max sono ancora introvabili, i modelli standard sono pienamente disponibili. iPhone 14 da 128 GB infatti, a 949,00€ è davvero un best Buy. Lo trovate su Amazon con spese di spedizione gratuite e comprese nel prezzo. Fate presto perché potrebbe andare a ruba anche lui e rischiate di trovarvi senza il regalo perfetto per Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.