iPhone 14 Pro: perché non ha una nuova scheda grafica?

Oggi apprendiamo una notizia molto particolare riguardante l’ultimo flagship di casa Apple; durante il suo sviluppo, iPhone 14 Pro ha dovuto affrontare una terribile battuta d’arresto che ha portato all’eliminazione di una scheda grafica dedicata all’interno del processore.

Per chi non lo sapesse, Apple aveva pianificato di lanciare un grande update sul fronte hardware per la serie Pro del 2022; i modelli usciti pochi mesi fa infatti, avrebbero dovuto ricevere una GPU incredibile ma durante lo sviluppo del SoC pare che siano emersi dei problemi “mai visti prima” che hanno portato alla rimozione del suddetto elemento. Questo è quanto riporta il giornale The Information.

iPhone 14 Pro: ecco perché non ha una GPU dedicata

In un nuovo rapporto appena trapelato sul web dal portale The Information, scopriamo che i piani dell’OEM di Cupertino erano forse un pro’ troppo ambiziosi; la mela era intenzionata ad aggiungere funzionalità chiave al processore grafico di iPhone 14 Pro ma a causa di una serie di intoppi pare che abbia dovuto desistere dal piano originario.

Pensate che i melafonini next-gen avrebbero dovuto ricevere il supporto al Ray Tracing di livello “console” (una speciale tecnica di illuminazione che aggiunge il realismo nei giochi). Sembra che a causa di questo elemento però, il telefono consumasse un quantitativo anomalo di energia e questo aveva un impatto devastante sulla batteria del device, oltre che sulla gestione termica del processore.

Secondo alcune fonti vicine alla questione, si è parlato di un difetto nella GPU di iPhone 14 Pro avvenuto durante il ciclo di sviluppo del terminale; ecco che quindi l’azienda ha dovuto fare un passo indietro per tornare alla GPU di iPhone 13 Pro del 2021.

Tra le altre cose, sembra che un incidente simile non si sia mai visto prima nella storia di Apple; questo dovrebbe essere anche uno dei motivi che ha portato ad avere solo piccoli miglioramenti con la line-up Pro del 2022 e non a grosse rivoluzioni hardware come si vociferava in passato. Sembra addirittura che siano stati “allontanate” molte figure chiave che hanno contribuito allo sviluppo del processore A16 Bionic.

