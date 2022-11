iPhone 14 Pro: non ci saranno scorte disponibili fino a gennaio

Brutte notizie per Apple; sembra che le scorte di iPhone 14 Pro siano molto limitate in tutti i paesi internazionali. Anche se le iterazioni premium vendono come il pane, c’è da dire che ci sono pochi modelli disponibili per l’acquisto. iPhone 14 e 14 Plus sono ancora presenti e pronti per l’acquisto, ma gli altri device sono introvabili. Non di meno, è l’azienda stessa che sta dichiarando la crisi affermando che gli ordini effettuati adesso non arriveranno prima del prossimo anno. Se pensavate di comprare un melafonino di punta in occasione del Natale, avrete una bella delusione. Per la versione da 6,1 pollici c’è da attendere oltre Natale ma prima del 31 dicembre, per il Pro max invece, si sfocia già nei primi giorni del 2023.

Ad ogni modo, se desiderate il 14 Plus, il battery phone dell'anno, sappiate che è disponibile

iPhone 14 Pro e Pro Max: introvabili fino al prossimo anno

Come ribadito in calce, la versione basica e quella Plus non soffrono di problemi di scorte; se ordinate un telefono come quello indicato in offerta sopra, lo potrete ricevere già in pochissimi giorni a casa vostra. Il motivo è semplice: gli utenti sono meno interessati all’iPhone 14 e al 14 Plus e quindi ci sono tanti telefoni in circolazione, anche in sconto. Hanno anche un chip “dello scorso anno” e molti stanno preferendo le versioni del 2021 rispetto a queste.

Inoltre, oltre ad una domanda elevata, c'è una carenza di semiconduttori e componenti per via dei seri problemi distributivi legati agli impianti di Foxconn in Cina. Con questa fabbrica bloccata, il 70% della produzione è a rischio.

