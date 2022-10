iPhone 14 Pro Max vs Google Pixel 7 Pro: quale smartphone comprare?

Da pochissimi giorni Google ha svelato i nuovi smartphone top di gamma, Pixel 7 e 7 Pro. Hanno prezzi abbordabili e specifiche interessanti e aggrediscono il mercato con un rapporto qualità-costo eccellente. Impossibile non paragonarli con i device della mela, d’altronde si sa che i Pixel sono gli iPhone del mondo Android, visto che, come la controparte di Cupertino, vantano un connubio perfetto fra hardware e software.

Oggi vogliamo porvi una sfida intrigante: iPhone 14 Pro Max contro Google Pixel 7 Pro. Sono due padelloni da 6,7 pollici; quale scegliere quindi?

iPhone contro Google: la sfida che non ti aspetti

In primo luogo, dobbiamo segnalare che è impossibile decretare un vincitore. Dipende dall’uso che si deve fare dello smartphone e dall’ecosistema. Se possedete tutto Apple, la scelta è ovviamente un iPhone. Se avete una serie di prodotti Android, Windows e Apple, potreste prendere in considerazione il Pixel 7 Pro, visto che costa 899,00€ mentre il Pro max della mela parte da 1489,00€. Un divario di prezzo non piccolo. Negli USA però, la differenza si assottiglia: 899$ vs 1099$.

Lo schermo del Googlephone è da 6,7 pollici QHD+ OLED con risoluzione di 3120 x 1440 pixel e refresh rate di 120 Hz; quello di iPhone invece, è di 6,7″ super Retina XDR, 2796 x 1290 pixel, LTPO fino a 120 Hz. Tranquilli che i pixel non li vedrete MAI in entrambi i casi.

Il processore del primo è il nuovissimo Tensor G2 con 12 GB di RAM, mentre Apple ha adottato l’A16 Bionic con 6 GB di RAM LPDDR5. Da una parte abbiamo 128, 256, 512 GB e dall’altra parte si arriva fino a 1 TB di spazio.

Postermente abbiamo tre ottiche con sensore principale in entrambi i modelli da 48 Mpx. La sfida qui si farà sul campo. Anteriormente invece, Pixel 7 Pro ha una camera da 10.8 Mpx con f2.2; quella del Pro Max è da 12 Mega con apertura f/1.9.

Batteria da 5000 mAh per l’Android e da 4323 mAh per il melafonino. Quale sarà la vostra scelta?

