Il presunto iPhone 14 (Pro Max) si mostra in una recente immagine trapelata sul web e fornita da Jon Prosser. Secondo le indiscrezioni, il melafonino del 2022 perderà il notch in favore di un foro incastonato nel pannello.

iPhone 14 Pro Max: bello, bello e impossibile, forse

Pochi giorni or sono, Apple ha inviato gli inviti per un evento programmato per martedì 14 settembre. Il keynote si riferisce, probabilmente, all'arrivo dei nuovi prodotti facenti parte della serie iPhone 13. Si ipotizza anche il debutto dei nuovi iPad e degli orologi facenti parte della gamma Watch Series 7.

Mentre ci sono molte persone entusiaste degli iPhone di nuova generazione, una nuova fuga di notizie ha rivelato che la loro eccitazione dovrebbe essere diretta non ai modelli di quest'anno, ma all'iPhone 14 del 2022. Sì, le prime immagini (render( di iPhone 14 sono appena emerse sul web e si possono notare grandi cambiamenti nel design.

La fuga di notizie proviene da Jon Prosser di Front Page Tech (FPT) che ha rivelato il design del nuovo prodotto nell'ultimo episodio di FPT. Si dice che i rendering siano basati su immagini di design fornite da fonti interne.

Il grande cambiamento apportato dall'iPhone 14 Pro Max è il display con foro centrale, che pone fine alla tacca che ha abbellito la parte anteriore degli smartphone della mela dal modello X del 2017.

Tuttavia, esiste la possibilità che Apple mantenga il notch per i dvice entry level. Il foro sembra essere piuttosto piccolo, proprio come quello che si vede su molti telefoni Android. Se vi state chiedendo dove sia il Face ID, Prosser ha affermato che i sensori saranno posizionati sotto il pannello. La fessura sopra il buco invece, indicherà il microfono/speaker.

Apple dovrebbe apportare anche una leggera modifica all'estetica della back cover. Mentre la disposizione della fotocamera sarà in gran parte invariata, i sensori saranno a filo con il resto del corpo. Addio al “blimp”.

Un altro grande cambiamento riguarderà l'estetica dei bottoni posti sul frame laterale; i materiali utilizzati, il design e la forma richiameranno gli elementi visti sull'iPhone del 2010 (4 e 4S).

La serie iPhone 14 presenterà anche un telaio in titanio che dovrebbe rendere i telefoni più resistenti alle cadute. Anche la griglia dell'altoparlante sarà come quella dell'iPhone 4, ma più lunga. Tuttavia, Apple inserirà, ancora una volta, una porta Lightning.

Questa indiscrezione arriva con un anno di anticipo, pertanto vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

