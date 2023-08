iPhone 14 Pro Max: l'ammiraglia del momento con lo sconto FOLLE del 13%

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple che sia un cameraphone e, al tempo stesso, un batteryphone, abbiamo la miglior soluzione per voi. Si chiama iPhone 14 Pro Max ed è l’ultima ammiraglia del marchio di Cupertino. Dispone delle ultime tecnologie dell’azienda, ha un design mozzafiato con una back cover minimal in vetro satinato che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe, con un comparto fotografico all’altezza delle migliori cineprese (grazie al sensore principale da 48 megapixel che gira video in 4K HDR Dolby Vision e in 4K ProRES), ma non solo. Anche le immagini sono spettacolari grazie all’HDR e al ProRAW. La batteria assicura un giorno e mezzo di utilizzo intenso con una singola carica e il display OLED XDR Retina da 6,7 pollici con ProMotion è uno dei migliori della sua categoria.

Questo gioiello costa solo 1289,00€ al posto di 1479,00€, spese di spedizione incluse; il modello che vi segnaliamo è in colorazione Deep Purple ed ha 128 GB di memoria interna.

iPhone 14 Pro Max: l’ammiraglia che tutti desiderano

Acquistando questo smartphone da Amazon godrete di tantissimi vantaggi; come detto, la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Avrete accesso alla possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche), si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati). Inoltre, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico di Amazon. C’è anche la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

Con un prezzo di soli 1289,00€, spese di spedizione comprese su Amazon, avrete il miglior smartphone del momento; iPhone 14 Pro Max è il top di gamma di Apple, non lasciatevelo sfuggire.

