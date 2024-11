iPhone 14 Pro Max esplode durante la ricarica: Apple è preoccupata - Foto

In Cina, una donna ha subito gravi ustioni dopo che il suo iPhone 14 Pro Max, in carica durante la notte, è improvvisamente esploso.

L’incidente è avvenuto verso le 6:30 del mattino, quando la malcapitata è entrata in contatto con il telefono in fiamme a poca distanza da lei, svegliandosi di soprassalto in un ambiente invaso da fumo e fuoco.

Apple indaga sull’esplosione di iPhone 14 Pro Max

Immagini

Le immagini mostrano i danni conseguenti all’esplosione dell’iPhone 14 Pro Max, che non ha risparmiato biancheria da letto e pareti. Possiamo inoltre osservare lo stato del dispositivo, ormai carbonizzato. Le indagini iniziali attribuiscono la causa dell’esplosione ad un possibile malfunzionamento della batteria.

Quest’episodio evidenzia nuovamente i possibili pericoli legati al processo di ricarica dei dispositivi elettronici incustoditi, soprattutto in prossimità di materiali infiammabili. L’iPhone 14 Pro Max era stato acquistato dalla donna nel 2022 e non era più coperto da garanzia. Tuttavia, la proprietaria spera di ottenere chiarimenti ed un risarcimento, sia per i danni all’appartamento e sia per le ferite subite.

Informata in merito all’incidente, Apple ha espresso una certa preoccupazione ed ha confermato che avrebbe analizzato quello specifico iPhone 14 Pro Max per identificare la causa del malfunzionamento, impegnandosi a valutare i rischi per la sicurezza, indipendentemente dallo stato di garanzia. Resta però da chiarire se la batteria fosse originale o se il dispositivo avesse ottenuto riparazioni con componenti di terze parti, compromettendo l’integrità della batteria.

In ogni caso, esperti e produttori consigliano di non lasciare mai incustoditi i dispositivi in fase di ricarica e di non posizionarli mai su superfici facilmente infiammabili. L’utilizzo di caricabatterie certificati è raccomandato, così come la massima attenzione ad eventuali segnali di malfunzionamento o surriscaldamento anomalo. D’altro canto, episodi di questo tipo sottolineano l’importanza della sicurezza e della qualità nel processo produttivo. Apple provvederà a fornire ulteriori dettagli al termine delle sue analisi, ma si invitano i possessori di iPhone 14 Pro Max e di altri melafonini della stessa serie di prestare la massima attenzione.