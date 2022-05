iPhone 14 Max (Plus): sarà il più popolare?

Sappiamo che Apple lancerà quattro nuovi modelli di iPhone nei prossimi mesi; i melafonini saranno dei gadget incredibili, come sempre, e le novità fuori e dentro la scocca potrebbero lasciarci tutti a bocca aperta. Probabilmente, non vedremo alcun modello Mini ma, al contrario, potremmo assister al debutto dell’inedito iPhone 14 Max (o Plus, secondo alcuni tipster). Oggi, grazie al portale di 91mobiles, facciamo il recap delle informazioni emerse su questo futuro dispositivo.

iPhone 14 Max: sarà il Best Buy della linea?

Onestamente abbiamo diversi dubbi, ma ci sono molti tipster che affermano il contrario. Facciamo insieme il “recap” delle caratteristiche ci aspettiamo da questo prodotto.

In prima istanza, leggiamo che dovrebbe presentare un pannello da 6,68 pollici con tecnologia OLED. Non dovrebbe esserci il ProMotion che abbiamo sulla gamma Pro ma pare che ci sarà comunque un refresh rate elevato (90 Hz). È la prima volta che apprendiamo un rumor simile.

Sotto la scocca dovrebbe essere presente il medesimo SoC Apple Bionic A15 che abbiamo visto nella line-up iPhone 13 e non mancheranno 6 GB di RAM che faranno muovere il tutto in maniera fluida e precisa. Nessun upgrade dunque a livello prestazionale. L’A16 o l’M1 sarà riservato solo alla gamma Pro. Lo storage sarà di 128 o 256 GB; non sembra esserci una variante da 512 o peggio, da 1 TB. Le fotocamere invece, saranno disposte in maniera diagonale e presenteranno due ottiche da 12 Mpx ciascuna.

Ci sarà un notch (di piccole dimensioni) sul pannello. 14 Pro e 14 Pro Max invece, presenteranno un iconico duo: ci sarà un foro e una pillola. Questi elementi conterranno selfiecam, sensori vari e eventuali e Face ID al seguito.

