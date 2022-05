iPhone 14 Pro: supporterà la Apple Pencil?

A settembre Apple svelerà ufficialmente la nuova serie di melafonini iPhone 14: questa gamma di device sarà incredibile, potentissima e vanterà un design unico (almeno per quanto concerne i modelli Pro).

Oggi è emerso un nuovo rumor che ci fornisce interessanti dettagli sul gigante del quartetto, il 14 Pro Max che, stando a quanto si ipotizza, potrebbe godere del supporto per la Apple Pencil. Ovviamente, vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale” questo rumor, anche perché se così fosse, c troveremmo di fronte ad un’ammiraglia unica nel suo genere, in grado di competere direttamente con S22 Ultra di Samsung.

iPhone 14 Pro Max con Apple Pencil?

Ovviamente, questa indiscrezione ha generato un gran clamore sul web; una soluzione simile sarebbe semplicemente unica in casa Apple; lo stilo potrebbe migliorare la produttività stessa dell’iPhone così come la gestione degli appunti al volo. Secondo qualche tipster però, la presenza della Pencil non dovrebbe influire sulla produttività, quanto piuttosto sullo svago. In poche parole, potrebbe essere pensata per la gestione dei social o delle immagini.

Certo, considerato che il mondo degli appassionati dei telefoni “Note” (chiaro riferimento a Samsung) è alquanto di nicchia, dubitiamo che potremmo vedere anche uno slot per lo stilo. Ad ogni modo, il device dovrebbe a vere una dimensione di 6,7 pollici quindi potrebbe essere perfetto per molti scopi.

Facendo un leggero “remind me”, di cosa sappiamo sui nuovi telefoni della mela, sappiamo che ci sarà un nuovo processore Apple Bionic A16 (o M1) solo sulle varianti Pro; al contrario, i modelli basici avranno un upgrade dell’A15 Bionic. Ci sarà una nuova selfiecam con autofocus più veloce e una lente wide posteriore da 48 Mpx in grado di assicurare riprese in 8K.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max non dovrebbero disporre del notch ma di un foro e di una pillola; questo è quanto rivelato in tantissimi rumor emersi sul web in queste ore. Intanto, se volete un melafonino premium ad un prezzo TOP, vi suggeriamo l’acquisto di iPhone 13 Pro Max: su Amazon si potra a casa a 1298,00€.

