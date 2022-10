iPhone 14 Pro Max: ecco dove viene realizzato

Notizia dell’ultima ora: sembra che il nuovo flagship di casa Apple, l’iPhone 14 Pro Max, non venga prodotto in India, ma solo in Cina. La conferma ci arriva dalla compagnia stessa.

Andiamo con ordine: da tempo sapevamo che l’OEM di Cupertino aveva iniziato a produrre iPhone 14 anche in India. Ieri poi, è emersa una foto che mostra che il nuovo dispositivo premium di Apple, iPhone 14 Pro Max, l’iterazione più potente e costosa, è realizzato in India. Grazie ad un funzionario della società, il sito indiano di Gizmochina ha appreso la verità sulla questione. Pare che la foto ricriminata non fosse altro che un falso.

iPhone 14 Pro Max: non viene realizzato in India, a quanto pare

Dalla fotografia in questione (riportata di seguito) vediamo che, secondo le fonti, questo melafonino sembra venir realizzato in India. C’è scritto chiaramente “Made in India” sulla confezione di vendita, ma in realtà scopriamo che si tratta di un fake. La compagnia ha sì dichiarato di voler spostare parte della produzione nel suddetto paese, ma pare che la modifica sia contestuale ai soli device basici.

Di fatto, già da tempo avevamo appreso che la compagnia di Cupertino stesse riducendo sempre più la sua dipendenza dalla Cina in merito alla costruzione dei suoi dispositivi. Infatti, si legge in una dichiarazione ufficiale:

La nuova linea di iPhone 14 introduce nuove tecnologie rivoluzionarie e importanti capacità di sicurezza. Siamo entusiasti di produrre iPhone 14 in India.

Dove sono costruiti i nuovi iPhone 14 indiani? Nella fabbrica di Foxconn posta vicino a Chennai. Vi ricordiamo che iPhone 14 Pro Max è ancora non disponibile ma questo è il link per l’acquisto diretto da Amazon. Salvatelo, così non appena sarà pronto riceverete l’avviso per poterlo comprare immediatamente. È il top di gamma assoluto con una batteria degna di nota.

