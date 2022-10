iPhone 14 Pro Max è il BATTERY-PHONE per eccellenza (VIDEO)

Da quanto possiamo vedere da un video test appena pubblicato e che vede coinvolti iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro e il Samsung Galaxy S22 Ultra, sembra che l’ammiraglia di Apple domini su tutti gli altri. Il Pro Max è il battery phone per eccellenza, a quanto pare. Non c’è nessun device in grado di reggere il confronto. Potete vedere il video di seguito.

iPhone 14 Pro Max contro tutti: il risultato è strabiliante

Il test sulla batteria è stato realizzato da PhoneArena che ha posto in confronto iPhone 14 Pro Max con altri smartphone di punta Android e non solo. Ci sono ben tre Pixel nella sfida (il 6 Pro, il 7 e il 7 Pro), il flagship S22 Ultra e anche iPhone 14 Pro liscio. Riportiamo di seguito i valori ottenuti per quanto concerne l’autonomia di queste ammiraglie.

‌iPhone 14 Pro‌ Max ha registrato un record di 19 ore e 5 minuti;

‌iPhone 14 Pro‌: 16 ore e 18 minuti;

Segue a ruota il Pixel 7 Pro con 14 ore e 19 minuti;

Il Pixel 7 invece, il compattissimo, offre 13 ore e 56 minuti con una singola carica;

Il Samsung Galaxy S22 Ultra perde di poco con 13 ore e 17 minuti;

Infine, il Pixel 6 Pro ha registrato 13 ore e 13 minuti.

Nella seconda parte del video invece, abbiamo i telefoni che riproducevano allo sfinimento il medesimo video di YouTube fino allo 0%. Luminosità al massimo, tutto al top: ecco i risultati.

‌iPhone 14 Pro‌ Max: 11 ore;

Pixel 7 Pro: 9 ore e 39″;

‌iPhone 14 Pro‌: 9 ore e 14″;

Pixel 7: 9 ore e 13″;

Pixel 6 Pro: 9 ore e 10″;

Galaxy S22 Ultra: 7 ore e 27″.

Guardando i risultati ci viene da pensare che sia normale ciò; in realtà, iPhone 14 Pro ha una batteria inferiore a quella dei Pixel o dell’S22 Ultra, eppure riesce a reggere il confronto senza problema e lo supera indenne. L’ottimizzazione batte la potenza bruta, molte volte.

Ecco infine, i valori per mAh delle celle energetiche dei flagship in questione:

‌iPhone 14 Pro‌ Max: 4323 mAh;

‌iPhone 14 Pro‌: 3200 mAh;

Galaxy S22 Ultra: 5000 mAh;

Pixel 7 Pro: 5000 mAh;

Pixel 7: 4355 mAh;

Pixel 6 Pro: 5000 mAh.

Quanto costa iPhone 14 Pro Max?

Ben 1489,00€ su Amazon, con spese di spedizione incluse. Al momento non è disponibile, ma ritornerà in stock molto presto. Salvatevi il link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.