iPhone 14 Pro Max 256 GB al prezzo più basso di sempre su Amazon (anche a rate)

Ci siamo: è arrivato il momento di comprare iPhone 14 Pro Max 256 GB, grazie a questa nuova offerta Amazon. La versione con più spazio d’archiviazione del top di gamma di Apple, infatti, è ora proposta al prezzo scontato di 1.299 euro, invece di 1.619 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili senza interessi, anche pagando con carta di debito. Si tratta del nuovo minimo storico su Amazon per questa variante dello smartphone, proposta in sconto in diverse colorazioni. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro Max 256 GB: al minimo storico su Amazon è un best buy

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro Max non ha certo bisogno di presentazione. Lo smartphone è il top di gamma di Apple e propone tutto quello che serve per prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo.

Il dispositivo è dotato del SoC Apple A16 Bionic a cui si affianca un display OLED da 6,7 pollici, con la Dynamic Island. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, e il sistema operativo iOS 16.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 Pro Max 256 GB al prezzo scontato di 1.299 euro. L’offerta consente anche il pagamento in 5 rate mensili, da 259 euro, con possibilità di pagare con carta di debito, senza finanziamento.

Lo sconto è valido per diverse colorazioni dello smartphone ed è accessibile tramite il link qui di sotto che vi porterà sulla pagina Amazon dello smartphone. La promozione porta lo smartphone di Apple al nuovo prezzo minimo storico, garantendo ben 320 euro di sconto sul listino.

