iPhone 14 Pro: le scorte sono poche, ci sono problemi per il Natale

Volete un iPhone 14 Pro/Pro Max prima di Natale? Preparatevi, perché potreste non trovarne uno disponibile. Apple sta avvisando i suoi clienti che ci sono problemi con le spedizioni di queste ammiraglie in queste settimane e che potrebbero protrarsi fino a Natale.

Il nostro consiglio? Quando ne trovate uno pronto per l’acquisto, prendetelo al volo. Noi ve lo segneremo tempestivamente, quindi ricordatevi di seguirci quotidianamente per non perdere le ultime offerte e le promozioni speciali. Sappiate che questi device di Apple vanno spesso a ruba in pochissime ore, quindi dovete essere sempre rapidi. Se invece volete solo un melafonino top e non vi importa di avere il più potente in commercio, allora anche iPhone 14 potrà andare benissimo (è comunque eccezionale ed è quello mainstream pensato per “tutti”); lo trovate su Amazon a soli 949,00€.

iPhone 14 Pro/Pro Max: scorte limitate, ci sono problemi con le spedizioni

In una nota condivisa sul web, il colosso di Cupertino ha dichiarato che le spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno meno del previsto a causa delle restrizioni temporanee e dei lockdown (ancora) imposti in Cina presso lo stabilimento di Foxconn. Sul sito di Apple Newsroom c’è il comunicato stampa che spiega proprio ciò. Ve lo riportiamo di seguito:

Le restrizioni dovute al COVID-19 hanno temporaneamente influito sulla struttura di assemblaggio principale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max situata a Zhengzhou, in Cina. L’impianto è attualmente operativo a capacità notevolmente ridotta. Come abbiamo fatto durante la pandemia di COVID-19, diamo la priorità alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nella nostra catena di approvvigionamento. Continuiamo a vedere una forte domanda per i modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Tuttavia, ora ci aspettiamo spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max inferiori rispetto a quanto previsto in precedenza e i clienti sperimenteranno tempi di attesa più lunghi per ricevere i loro nuovi prodotti. Stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro fornitore per tornare ai normali livelli di produzione garantendo nel contempo la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.

Secondo quanto si apprende poi da altri report, scopriamo che le produzioni di iPhone potrebbero venir ridotte del 30% a causa dei lockdown governativi che la regione di Zhengzhou in Cina dove vengono prodotte le ammiraglie, è attualmente in lockdown. Si stimano tempi di attesa di 3-4 settimane (almeno negli USA). Anche per noi europei la situazione non è diversa.

