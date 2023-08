iPhone 14 Pro: l'ammiraglia compatta perfetta per le foto, oggi in super sconto

Se amate fare foto in mobilità, girare video di qualità cinematografica con il vostro device, magari con tante funzionalità smart che scateneranno la creatività di ciascuno di voi, abbiamo un prodotto perfetto per le vostre esigenze. Si chiama iPhone 14 Pro ed è un top di gamma assolutamente fantastico, in grado di fare qualsiasi cosa e avente un design all’ultimo grido con funzionalità top e un prezzo interessante. Ciò che stupisce però, è lo sconto di Amazon; grazie al noto portale di e-commerce infatti, pagherete questo telefono solo 1149,00€, spese di spedizione incluse, e non 1339,00€. Capite bene che il risparmio rispetto al costo iniziale è molto alto; non lasciatevi sfuggire la promozione e siate veloci. Le scorte potrebbero essere limitate. Il modello che vi consigliamo è quello da 128 GB di memoria interna e in colorazione Deep Purple.

iPhone 14 Pro (128 GB): il top ad un prezzo eccezionale

iPhone 14 Pro rappresenta uno dei migliori prodotti che si possano comprare oggi per fare foto e video con il telefono; è un “cameraphone”, come si suol dire. I sensori presenti a bordo sono di alto rilievo e consentono di girare video in 4K HDR Dolby Vision, in ProRES, ma non solo. Sono tante le modalità eccezionali con cui potrete divertirvi: Cinema Mode, Action Mode, Slow Motion, HDR e le foto saranno incredibili. Si possono scattare foto in ProRAW per aver così accesso ad una post produzione precisa, magari con un software di qualità professionale.

Ottimo poi il processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato e la batteria che assicura un’autonomia spaventosa con una singola carica. Si ricarica velocemente con la tecnologia via cavo Lightning da 30W ma c’è anche la wireless charging e la carica MagSafe. Questo è un top di gamma assoluto; con un prezzo di 1149,00€, iPhone 14 Pro è l’ammiraglia che dovete comprare oggi su Amazon se amate fare foto con il dispositivo mobile.

