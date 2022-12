iPhone 14 Pro: la produzione migliorerà nel 2023

Ad oggi Apple – purtroppo – non ha scorte disponibili di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max nel suo listino; i suddetti modelli di punta sono oramai introvabili ovunque e la produzione è fortemente limitata dai problemi che hanno attanagliato gli impianti di Foxconn in Cina. Senza contare che, molti utenti che desideravano uno dei due gadget premium della mela, sono rimasti senza il loro device per Natale.

Nonostante il periodo nero, l’analista di Citi Jim Suva ha appena dichiarato che questo non sarà un problema a lungo termine, sia per la compagnia che per gli investitori. Come si suol dire, il futuro è roseo all’orizzonte.

iPhone 14 Pro: la produzione tornerà a pieno regime?

Citiamo di seguito le parole di Apple rilasciate in una dichiarazione del 6 novembre; in questo documento possiamo leggere che a causa dei lockdown governativi in Cina, l’azienda ha visto un’offerta inferiore al previsto:

“Le restrizioni COVID-19 hanno temporaneamente avuto un impatto sulla struttura di assemblaggio principale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max situata a Zhengzhou, in Cina. La struttura è attualmente in funzione a capacità significativamente ridotta. Come abbiamo fatto durante la pandemia di COVID-19, stiamo dando la priorità alla salute e alla sicurezza dei lavoratori della nostra catena di fornitura”.

Fortunatamente, da un lato la domanda è rimasta alta, ma dall’altro, l’offerta si è mostrata alquanto debole. Ecco cosa prevede l’analista Jim Suva in un articolo condiviso poi da Barron’s:

“Il sentimento degli investitori nell’hardware tecnologico di consumo è molto cupo, con molti che credono che la forte crescita osservata complessivamente negli iPhone negli ultimi due anni… è probabile che vedrà un forte calo in vista poiché le pressioni macro-inflazionistiche intaccano la spesa dei consumatori. Non crediamo che sia così.” La nostra ricerca non indica che i tassi di sostituzione degli smartphone si stiano allungando (rispetto ai livelli recenti) e si stiano mantenendo stabili, e in alcuni casi addirittura accorciandosi complessivamente. Ciò implica che gli utenti apprezzano i loro dispositivi e la loro tecnologia e probabilmente continueranno a investire in aggiornamenti con cadenza regolare.”

Insomma, qualcuno, nonostante tutto, è ancora ottimista. Voi cosa ne pensate?

