iPhone 14 Pro: foro e pillola più grandi del previsto, pare

Secondo quanto si apprende, Apple lancerà i nuovi melafonini nel settembre di quest'anno. Ci aspettiamo grandi cambiamenti per iPhone 14 Pro e Pro Max, ma gli ultimi rumor frenano un po' l'entusiasmo.

Certo, probabilmente diremo “addio” all'amato/odiato notch dopo cinque anni e si dice che il rapporto schermo-cornici sarà migliore. Ora però, ci sono nuove novità sull'aspetto del foro e della pillola che andranno a sostituire la tacca.

iPhone 14 Pro: il foro e la pillola saranno più grandi del previsto

Dagli ultimi render di iPhone 14 Pro notiamo che il device è coerente con i report emersi in passato. Non ci sarà un foro ma troveremo un foro e una pillola, ma sembra che questo duo non sia poi così piccolo.

Il motivo sembra essere questo: il Face ID dovrebbe occupare un po' di spazio e, in più, la macchina userà una scocca ad angolo retto con un cornici simmetriche e sottili.

Purtroppo però, sulla serie di flagship basica, leggiamo che i nuovi terminali potrebbero avere, ancora una volta, il design di iPhone 13. Notch (piccolo), due lenti disposte in diagonale, ma potrebbe esserci uno schermo di Samsung o LG con refresh rate adattivo LTPO di seconda generazione. In precedenza si diceva che questa feature sa continuare il design dell'iPhone 13 e continuare a utilizzare lo schema del frame ad angolo retto. La parte anteriore utilizzerà per la prima volta, uno schermo perforato di Samsung/LG e il telefono godrà di banchi RAM da 6 GB.

I modelli Pro e Pro Max saranno aggiornati sotto tutti gli aspetti; fra le tante cose, citiamo la presenza del SoC A16 Pro o Silicon M1 per questi device. Le varianti vanilla invece, avranno una versione speciale dell'A15 Bionic.

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere tutte queste notizie con “un pizzico di sale”: mancano ancora diversi mesi al debutto ufficiale della nuova line-up iPhone 14. Diremo addio al modello Mini ma ci sarà un nuovo Max da 6,7 pollici “non Pro”.