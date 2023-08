iPhone 14 Pro in offerta su Amazon è sempre più un BEST BUY (anche a rate)

iPhone 14 Pro è lo smartphone più richiesto sul mercato e il calo di prezzo registrato in questi ultimi mesi lo rende ancora più interessante, in particolare se venduto direttamente da Amazon. Grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo scontato di 1.119 euro invece che 1.339 euro, con un taglio netto rispetto al prezzo dell’Apple Store per la versione da 128 GB dello smartphone, proposta in più colorazioni. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro in offerta su Amazon: è il top di gamma da comprare oggi

iPhone 14 Pro è uno smartphone di riferimento per il mercato: la scheda tecnica è completa e senza punti deboli con un display OLED da 6,1 pollici e il chip Apple A16 Bionic che garantisce prestazioni eccellenti. Lo smartphone ha anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. C’è poi il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 1.119 euro invece che a 1.339 euro. L’offerta riguarda la versione da 128 GB che viene proposta in diverse colorazioni, tutte con uno sconto netto rispetto al prezzo dell’Apple Store e vendute e spedite direttamente da Amazon. C’è anche la possibilità di acquistare iPhone 14 Pro a rate con pagamento in 5 rate mensili tramite carta di debito (per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali). Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

