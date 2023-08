iPhone 14 Pro in offerta a QUESTO PREZZO non ha rivali (-360€)

È arrivato il momento di comprare iPhone 14 Pro. Se siete alla ricerca di una buona offerta per acquistare lo smartphone di Apple, infatti, oggi c’è una nuova offerta eBay da cogliere al volo. Grazie alla promozione in corso, infatti, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 979 euro con ben 360 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Da notare, inoltre, che è possibile pagare con PayPal e, quindi, optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro in offerta al miglior prezzo del web è un best buy

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro è completa e senza punti deboli. Lo smartphone di Apple è dotato di tutti gli elementi necessari per garantire prestazioni eccellenti, in ogni contesto di utilizzo. Tra le specifiche c’è il potente Apple A16 Bionic, chip di riferimento per il mercato, oltre che un display OLED da 6,1 pollici. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay in corso in questo momento è possibile acquistare iPhone 14 Pro 128 GB al prezzo scontato di 979 euro, beneficiando così di uno sconto di 360 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo ben più contenuto rispetto a quello dell’Apple Store.

C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone pagando in 3 rate senza interessi scegliendo PayPal come sistema di pagamento. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo. Per risparmiare sull’acquisto di iPhone 14 Pro, quindi, è consigliabile completare subito l’acquisto tramite il link qui di sotto.

