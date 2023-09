iPhone 14 Pro in offerta a meno di 1.000€: è lo smartphone da prendere oggi

Continuano le offerte dedicate a iPhone 14 Pro. Per un periodo di tempo limitato, lo smartphone di Apple sarà acquistabile al prezzo scontato di 988 euro. La promozione è accessibile con la nuova offerta eBay in corso in questo momento. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili di seguito. La promozione ha una durata limitata.

iPhone 14 Pro: con quest’offerta è da prendere subito

Con iPhone 14 Pro si va sul sicuro: lo smartphone è veloce, potente ed efficiente. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre che il SoC Apple A16 Bionic. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel e il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Dal punto di vista tecnico, quindi, iPhone 14 Pro non ha punti deboli, garantendo tutto quello che serve per ottenere prestazioni elevate. Grazie all’offerta in corso e al taglio di prezzo, l’acquisto diventa ancora più conveniente.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro 128 GB al prezzo scontato di 988 euro. Si tratta di una promozione da non perdere: lo smartphone è ora proposto ad un ottimo prezzo e rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone, anche considerando le pochissime novità introdotte da iPhone 15 Pro.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.