iPhone 14 Pro in offerta a 999€: è da prendere subito

È arrivato il momento di acquistare iPhone 14 Pro. Lo smartphone, infatti, è protagonista di una nuova offerta eBay che consente l’acquisto al prezzo scontato di 999 euro. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare lo smartphone di Apple, disponibile nelle colorazioni Nero e Viola a prezzo ridotto, che non ha nulla da invidiare al nuovo 15 Pro. Da notare che è possibile anche completare l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro: a questo prezzo è da prendere subito

iPhone 14 Pro è uno smartphone completo e ricco di funzionalità. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che del potente SoC Apple A16 Bionic. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Lato software, troviamo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

In questo momento, soprattutto considerando il prezzo, iPhone 14 Pro è lo smartphone da comprare per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Il rapporto qualità/prezzo è al top e lo smartphone può garantire anni e anni di prestazioni ottimali.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 999 euro. La versione in offerta è quella da 128 GB che viene proposta nelle colorazioni Nero e Viola. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal la spesa. Per accedere alla promozione basta seguire il link qu idi sotto. La promozione sarà valida solo per un breve periodo, con le unità disponibili che potrebbero esaurirsi rapidamente.

