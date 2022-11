iPhone 14 Pro: il processore è più potente del nuovo Snapdragon

Il nuovo processore Apple Bionic A16 di iPhone 14 Pro sembra essere più potente del nuovo chip di Qualcomm appena svelato, lo Snapdragon 8 Gen 2. Curioso, vero?

Torniamo indietro di qualche giorno: il chipmaker americano ha da poco presentato la nuova piattaforma per ammiraglie Android di alto profilo. Si chiama Snapdragon 8 Gen 2 e alimenterà i top di gamma prossimi al lancio: Xiaomi 13, Motorola Edge 40 Pro, OnePlus 11 5G e non solo. L’azienda ha promesso che “il suo SoC avrebbe rivoluzionato gli smartphone di punta grazie a performance estreme e rivoluzionarie”. In realtà i benchmark fanno capire che non riesce a reggere il confronto neppure con il chipset Apple Bionic A16 che il colosso di Cupertino ha rilasciato su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro: il SoC sfida lo Snapdragon su Geekbench

Sappiamo che lo Snapdragon 8 Gen 2 arriverà sui top di gamma del prossimo futuro a breve ma i test su Geekbench sono già trapelati. Grazie al portale di DealNTech scopriamo che lo Snapdragon 8 Gen 2 ha realizzato 1483 punti nel single core e 4709 nel multi core. L’A16 Bionic invece, ha registrato 1874 nel single core e 5372 sul multi-core.

Queste sono le parole che Qualcomm ha detto in merito al suo processore: “Definirà un nuovo standard per il computing connesso, progettato in modo intelligente con un’intelligenza artificiale rivoluzionaria su tutta la linea per consentire esperienze straordinarie“. Tra l’altro, il VP dell’azienda, Chris Patrick, ha detto: “Lo Snapdragon 8 Gen 2 rivoluzionerà il panorama degli smartphone di punta nel 2023“.

L’OEM produttore di chipset ha detto che rispetto alla Gen 1 qui troveremo un aumento del 35% sul fronte prestazione e del 25% sul versante della GPU. Apple al contrario, è molto sicura del suo processore A16. Addirittura, il VP senior del marketing della compagnia, ha detto testualmente durante il keynote di settembre che: “La concorrenza sta ancora lavorando per raggiungere le prestazioni dell’A13, che abbiamo introdotto per la prima volta con iPhone 11 tre anni fa”. La chip-war è appena iniziata, dunque.

Nelle notizie correlate, sappiate che iPhone 14 Pro è introvabile almeno fino a Natale (e anche oltre). iPhone 14 Plus invece, costa 1107,00€ al posto di 1179,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.