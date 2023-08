iPhone 14 Pro: il prezzo cala ancora, ora costa 979€ con QUEST'OFFERTA

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 Pro: lo smartphone di Apple è ora protagonista di una nuova offerta eBay che consente l’acquisto al prezzo scontato di 979 euro. Si tratta di un taglio netto rispetto al prezzo dell’Apple Store. In più, pagando con PayPal è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, dilazionando la spesa per un periodo di tempo più lungo. L’offerta riguarda le versioni con colorazione Nero e Viola (basta cliccare sul nome della colorazione desiderata per accedere all’offerta).

iPhone 14 Pro ora costa meno con questa nuova offerta

Con iPhone 14 Pro si va sul sicuro: lo smartphone ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche dello smartphone troviamo il SoC Apple A16 Bionic che viene supportato da un display OLED da 6,1 pollici. Sul display c’è la nuova Dynamic Island, già perfettamente integrata nel sistema operativo.

Da segnalare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, oltre al Face ID e al sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato da Apple. Dal punto di vista tecnico, quindi, lo smartphone di Apple non ha punti deboli.

Grazie a questa nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 979 euro. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Nero e Viola. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto con il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. La promozione resterà attiva soltanto per un breve periodo di tempo: le unità disponibili a prezzo ridotto, infatti, sono poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.