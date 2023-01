iPhone 14 Pro: il miglior cameraphone OGGI è anche IN SCONTO

Se state cercando un cameraphone con cui lavorare sui social, non possiamo non segnalarvi iPhone 14 Pro. Questo è uno dei dispositivi più utilizzati dai content creator di tutto il mondo. Oltre alle ottime immagini che produce, gira video di qualità cinematografica che possono quasi sostituire un prodotto professionale in moltissime occasioni. Il software poi, elabora i contenuti con una qualità inarrivabile. Consideriamo poi l’ottimo funzionamento dei social come Instagram su iOS; per chi ci lavora, questo è un Plus non da poco. Oggi, dopo mesi in cui è stato introvabile sul mercato, si porta a casa con 1321,00€ al posto di 1385,00€ grazie agli sconti di Amazon.

iPhone 14 Pro: il telefono per chi lavora con i social

Come detto, è un prodotto eccezionale per chi realizza contenuti per i social: fotografie nitide e risolute anche al buio, clip video stabilizzate o cinematografiche grazie alle due modalità presenti nel software del telefono (Cinema Mode e Action Mode). Ci sono gli stili fotografici con cui elaborare le immagini, si possono scattare in ProRAW o girare video in ProRES per avere così una qualità degna delle migliori videocamere professionali. Citiamo poi la main camera da 48 megapixel che combina i pixel grazie alla tecnologia Binning Pixel per avere ancora più dettagli nei contenuti realizzati. Non c’è limite alla fantasia.

Per chi fa tante videocall, segnaliamo che la selfiecam da 12 Mpx HD è veramente fantastica e se siete amanti dei selfie, questo è lo smartphone che fa al caso vostro.

Acquistandolo da Amazon riceverete due anni di garanzia (oltre al singolo anno offerto da Apple), la consegna è immediata e veloce, le spese di spedizione sono incluse nel costo del dispositivo e volendo si può anche dilazionare il pagamento del gadget in comode rate. Compratelo oggi a 1321,00€ con uno sconto pari al 5% sul prezzo di listino.

