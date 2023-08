iPhone 14 Pro: il cameraphone di punta, OGGI a meno di 1130€ su Amazon

Oggi vi parleremo di uno smartphone di Apple semplicemente sensazionale, adatto a tutti i content creator e perfetto per coloro che vogliono un cameraphone senza compromessi. iPhone 14 Pro è infatti l’ammiraglia che dovete comprare se lavorate con i social, se amate la fotografia mobile, se fate street photography, ma non solo. Il device è eccellente per qualsiasi operazione; va benissimo per il gaming, per la gestione delle mail, per l’esecuzione di app complesse e per la realizzazione di video. Pensate che riesce a scattare in ProRAW e gira clip in ProRES come le migliori cineprese professionali. Insomma, è il top del mercato e costa 1129,00€ al posto di 1339,00€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon, la consegna sarà celere e immediata e avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi.

iPhone 14 Pro (128 GB): l’ammiraglia per i content creator

Di fatto, iPhone 14 Pro funziona molto bene come cameraphone; riesce a girare video in altissima qualità, scatta foto assurde anche al buio, lavora in sinergia con gli altri device di Apple (iPad, Mac, Watch, AirPods) ed è perfetto per qualsiasi operazione. Ha uno schermo assurdo che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole; parliamo di un pannello Retina OLED da 6,1 pollici con ProMotion (il refresh rate adattivo); ha tre sensori fotografici e il principale è da ben 48 Megapixel. La batteria è il suo punto di forza: un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e si ricarica mediante MagSafe, via Lightning o con la wireless charging.

A soli 1129,00€ avrete diritto anche alle spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e gratuita, oltre che garantita e godrete di un anno di garanzia con Apple; con Amazon invece, avrete accesso a due anni di assistenza con il supporto logistico del sito. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.